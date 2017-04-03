توقيف عدد من الاشخاص هذا الاسبوع...دعارة وتزوير وتهريب اشخاص

قوى الامن: توقيف 69 مطلوبا وضبط 941 مخالفة سرعة زائدة أمس

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LBCI News Lebanon

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قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 25/03/2017 لغاية 31/03/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :- عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.- شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .- شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .- اربعة اشخاص بجرم تعاطي وترويج المخدرات .- ثلاثة اشخاص بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .وفي السياق عينه، افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 69 مطلوبا امس بجرائم: مخدرات، قتل، سرقة وإطلاق نار، وضبط 941 مخالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار.