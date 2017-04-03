توقيف عدد من الاشخاص هذا الاسبوع...دعارة وتزوير وتهريب اشخاص

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 25/03/2017 لغاية 31/03/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
- عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
- شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .
- شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .
- اربعة اشخاص بجرم تعاطي وترويج المخدرات .
- ثلاثة اشخاص بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .
وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .
وفي السياق عينه، افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 69 مطلوبا امس بجرائم: مخدرات، قتل، سرقة وإطلاق نار، وضبط 941 مخالفة سرعة زائدة عن طريق الرادار.