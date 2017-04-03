في اليومين المقبلين...هل تلامس الحرارة الـ 30؟

المنخفض الجوي يبدأ بالإنكفاء التدريجي

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LBCI News Lebanon



ويتمركز الأربعاء منخفض جوي فوق شبه الجزيرة العربية سيعمل على تدفق كتل حارة من فوق شمال شرقي مصر ستؤدي الى ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالتوازي مع تدفق رياح سطحية جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة.

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الاثنين: يبدأ المنخفض الجوي الذي يؤثر على لبنان بالإنكفاء التدريجي اليوم الاثنين اما غدا الثلاثاء يعود الاستقرار الجوي ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل.ويتمركز الأربعاء منخفض جوي فوق شبه الجزيرة العربية سيعمل على تدفق كتل حارة من فوق شمال شرقي مصر ستؤدي الى ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالتوازي مع تدفق رياح سطحية جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة.الاثنين:

يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي وتكون الاجواء غائمة جزئيا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة او رذاذ خاصة صباحا ويتكون الضباب على الجبال وتبقى الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

الثلاثاء:

طقس مستقر ربيعي ومشمس مع بعض السحب المرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٣ درجة.



الأربعاء:

طقس دافئ جدا رياح ناشطة ٧٥كم/س شرقية مغبرة مع ارتفاع ملحوظ واضافي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٣٠ درجة.