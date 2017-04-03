ما مصير أسانج بعد الانتخابات الرئاسية في الاكوادور؟

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تجاهل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المطالب بخروجه من سفارة الإكوادور في لندن وذلك بعد الانتخابات الرئاسية.وكان المرشح اليميني جويرمو لاسو تعهد بطرد أسانج من سفارة بلاده في لندن. وتعهد لاسو بسحب هذه الحماية وإبعاد أسانج خلال 30 يوما من فوزه بالانتخابات.وبعد أن اتضح هزيمة لاسو، بعث أسانج له برسالة عبر تويتر غرّد فيها "أدعو لاسو إلى مغادرة الإكوادور خلال 30 يوما (بالملايين من أموال التهرب الضريبي أو بدونها)".أما مرشح الحكومة لينين مورينو فتعهد بالاستمرار في استضافة أسانج في السفارة غير أنه حذر من أنه قد يتخذ موقفا أكثر صرامة.