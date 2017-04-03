ماذا يحصل مع موظفي مستشفى اهدن الحكومي؟

الإعلان

عقد الموظفون في مستشفى اهدن الحكومي اجتماعا تداولوا فيه بما آلت اليه أوضاعهم بسبب عدم قبض رواتبهم لما يزيد عن سنة، ما ترك تأثيرا سلبيا على حياتهم وامورهم المعيشية.وطالب الموظفون، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، "بضرورة حصولهم على مستحقاتهم ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم في مستشفى حكومي يشكل حاجة ضرورية لبلدات قضاء زغرتا الجردية".واكدوا في بيان "انهم وصلوا الى حائط مسدود وانهم لم يوفروا جهدا للمطالبة بحقوقهم، الا ان كل الاتصالات بقيت بلا جدوى ومعاناتهم مستمرة والخوف من ان تستمر المماطلة في التجاوب مع مطلبهم المحق".