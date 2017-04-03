أخبار محلية
03 نيسان 2017
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ماذا يحصل مع موظفي مستشفى اهدن الحكومي؟

الموظفون يجتمعون ويقررون... Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,اهدن,الموظفون يجتمعون ويقررون...
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ماذا يحصل مع موظفي مستشفى اهدن الحكومي؟
عقد الموظفون في مستشفى اهدن الحكومي اجتماعا تداولوا فيه بما آلت اليه أوضاعهم بسبب عدم قبض رواتبهم لما يزيد عن سنة، ما ترك تأثيرا سلبيا على حياتهم وامورهم المعيشية.

وطالب الموظفون، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، "بضرورة حصولهم على مستحقاتهم ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم في مستشفى حكومي يشكل حاجة ضرورية لبلدات قضاء زغرتا الجردية".
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واكدوا في بيان "انهم وصلوا الى حائط مسدود وانهم لم يوفروا جهدا للمطالبة بحقوقهم، الا ان كل الاتصالات بقيت بلا جدوى ومعاناتهم مستمرة والخوف من ان تستمر المماطلة في التجاوب مع مطلبهم المحق". 
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