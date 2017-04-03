نادين الراسي في المستشفى... فما السبب؟

أثار وجود الممثلة نادين الراسي في المستشفى قلق محبّيها

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LBCI News Lebanon

أثار وجود الممثلة نادين الراسي في المستشفى قلق محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها على فراش المرض.

وفي بث مباشر عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، طمأنت نادين الراسي جميع محبّيها أنّها تتماثل للشفاء ومن المقرّر أن تخرج اليوم من المستشفى بعدما تعرّضت لحالة تسمّم. كما ارتأت الراسي أن توضح ملابسات تصريحها بأنّها أفضل ممثلة قائلةً "إيه أنا اليوم أفضل ممثلة لأن مسلسل الشقيقتان مكسّر الدني، بكرا نادين نجيم رح يكون عندها مسلسل وبتكون الأولى، وسيرين كمان".

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في إطارٍ متصل، أكّدت نادين أن لقب الأفضل ليس حكراً على شخص بل هو إستناداً إلى مسلسلٍ ناجحٍ. وختمت "كلنا نجوم، وأنا فخورة بنجاح مسلسل الشقيقتان وأعدكم بمستوى مرتفع في مسلسل ورد جوري المقبل".