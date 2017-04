بالفيديو: شاهدوا جمال فاطمة ملحم زين الساحر.. "أحلى بكثير من القمر"!

كل سنة وانتي بخير ياقلبي يا أميرتي الصغيرة الله لايحرمني من طيبتك وحنيتك#ملحم_زين #melhem_zein #melhemzein

A post shared by Melhem Zein (@mel7emzein) on Apr 2, 2017 at 5:30am PDT