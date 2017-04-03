بالفيديو: شاهدوا جمال فاطمة ملحم زين الساحر.. "أحلى بكثير من القمر"!

"أيّ قمر، أحلى بكتير من القمر"

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LBCI News Lebanon

لم يشأ الفنان ملحم زين أن يمرّ عيد ميلاد إبنته فاطمة مرور الكرام، بل أراد أن يخبر الكون بأسره مدى عاطفته تجاهها من خلال الغناء لها.

في التفاصيل، نشر الفنان ملحم زين مجموعة فيديوهات تتضمّن صوراً لإبنته الجميلة على وقع أغنية خاصة بعنوان "فاطمة". وفي حين أرفق الفيديو بتعليق جاء فيه "كل سنة وانتي بخير ياقلبي يا أميرتي الصغيرة الله لايحرمني من طيبتك وحنيتك"، غنّى ملحم في مطلع الأغنية "أيّ قمر، أحلى بكتير من القمر.. أيّ بشر، ما في بحلا فطّوم بشر".

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وقد نالت الأغنية إعجاب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي كما أثنى عدد كبير من الناشطين في تعليقاتهم على جمال فاطمة ملحم زين.

كل سنة وانتي بخير ياقلبي يا أميرتي الصغيرة الله لايحرمني من طيبتك وحنيتك#ملحم_زين #melhem_zein #melhemzein A post shared by Melhem Zein (@mel7emzein) on Apr 2, 2017 at 5:30am PDT