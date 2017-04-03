بالفيديو: بعد جاد خليفة.. فنان شهير يغني "فوتت الغول" مع ميريام كلينك

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LBCI News Lebanon

في كلّ مرّةٍ تغنّي فيها عارضة الأزياء ميريام كلينك أغنيتها الشهيرة "فوتت الغول" يتجدّد الجدل حول هذا العمل الّذي لاقى إعتراضاً كبيراً من قبل الجمهور. وبعد الأخذ والردّ بينها وبين الفنان جاد خليفة، ظهرت ميريام كلينك في فيديو جديد وهي تغنّي "فوتت الغول" مع فنان لبناني شهير.

في التفاصيل، نشرت ميريام كلينك فيديو جديد عبر إنستغرام ظهرت فيه وهي تغني في أحد أماكن السهر في بيروت والجمهور يتفاعل معها، ويُشاركها الغناء الفنان ناجي أسطا على المسرح. كما اعتمدت كلينك الشعر المستعار الأسود ففاجأت الحضور بإطلالتها المختلفة.

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شاهدوا ناجي أسطا يغني "فوتت الغول" مع ميريام كلينك، وشاركونا آراءكم.