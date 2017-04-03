6000 شخص يتظاهرون في باريس...بعد مقتل رب عائلة صيني!

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أعلنت الشرطة الفرنسية ان حوالى ستة آلاف شخص تظاهروا في باريس احتجاجا على مقتل رب عائلة صيني على يد احد عناصرها قبل اسبوع، في تظاهرة تخللتها صدامات بين الطرفين.وتلبية لنداء اطلقته جمعيات عدة تنشط في اوساط الجالية الصينية تجمّع المتظاهرون في ساحة الجمهورية حاملين بايديهم ورودا بيض ورافعين لافتات كتب عليها "حقيقة، عدالة، كرامة" و"أحب فرنسا" و"العدل من اجل السلام" و"ضد العنف".ووقف المتظاهرون دقيقة صمت امام التمثال في وسط الساحة حيث رفعت لافتة ضخمة كتب عليها "الشرطة قاتلة، نريد العدالة" وبجانبها صورة لليو شاوياو، رب العائلة الذي قتل عن 56 عاما مساء الاحد في 26 آذار في منزله على يد شرطي بعدما قام بحسب رواية الاخير بمهاجمة شرطي زميل له بمقص، وهي رواية نفتها الاسرة.