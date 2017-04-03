ارسلان: طابور خامس وراء إشكال الشويفات

الاشكال الذي وقع أمس خرج عن المألوف والتعايش

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LBCI News Lebanon

أكد النائب طلال ارسلان أن الاشكال الذي وقع أمس خرج عن المألوف والتعايش في الشويفات وكل القوى السياسية استنكرت ما حصل، واشار الى الا غطاء ديني أو زمني على أحد من من يريد توريط الجبل عبر الشويفات بفتنة.

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ولفت الى انه تم الاتفاق على ازالة كل الشعارات الحزبية مشددا على أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط والمقاومة وهو يريدون معرفة ما حصل تحديدا في المنطقة، ودعا الى وجوب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر.وأصر ارسلان على وجود طابور خامس يريد تفجير فتنة مذهبية وفتنة درزية - درزية معتبرا ان كل من يغطي المسؤولين عن الفتنة التي كان يمكن أن تقع اعتبره شريكا.