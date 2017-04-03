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03 نيسان 2017
03/04/2017 05:12:33
ارسلان: جنبلاط والمقاومة وانا نريد معرفة ما حصل في الشويفات ويجب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر وستدعو البلدية لاجتماع لكل الاحزاب
ارسلان: جنبلاط والمقاومة وانا نريد معرفة ما حصل في الشويفات ويجب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر وستدعو البلدية لاجتماع لكل الاحزاب
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LBCI News Lebanon
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