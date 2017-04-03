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03 نيسان 2017
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ارسلان: جنبلاط والمقاومة وانا نريد معرفة ما حصل في الشويفات ويجب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر وستدعو البلدية لاجتماع لكل الاحزاب

ارسلان: جنبلاط والمقاومة وانا نريد معرفة ما حصل في الشويفات ويجب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر وستدعو البلدية لاجتماع لكل الاحزاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار نريد,وانا,والمقاومة,جنبلاط,ارسلان,
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ارسلان: جنبلاط والمقاومة وانا نريد معرفة ما حصل في الشويفات ويجب رفع الغطاء عن كل من حاول الإصطياد بالماء العكر وستدعو البلدية لاجتماع لكل الاحزاب
 
 
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