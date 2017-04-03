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03 نيسان 2017
03/04/2017 05:19:08
ارسلان: أصر على وجود طابور خامس يريد تفجير فتنة مذهبية وفتنة درزية - درزية وكل من يغطي المسؤولين عن الفتنة التي كان يمكن أن تقع اعتبره شريكا
ارسلان: أصر على وجود طابور خامس يريد تفجير فتنة مذهبية وفتنة درزية - درزية وكل من يغطي المسؤولين عن الفتنة التي كان يمكن أن تقع اعتبره شريكا
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