حاصباني من بكركي: اتجاه للاتفاق على قانون انتخابي جديد

يبدو أنه سيكون هناك تمديد تقني لشرح القانون الجديد

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LBCI News Lebanon

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن هناك اتجاها للاتفاق على قانون انتخابي جديد، لافتا الى ان هذا القانون يجب أن يمر على طاولة مجلس الوزراء بالإيجابية نفسها التي اعتمدت بملف الموازنة.

حاصباني وبعد لقائه البطريرك مار بشار بطرس الراعي في بكركي قال :"يبدو أنه سيكون هناك تمديد تقني لشرح القانون الجديد الذي سيتم التوافق عليه للناس."

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من جهته أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي زار الراعي "الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع في بكركي حول قانون الانتخابات لجهة السير بالنسبية على اساس ال 15 دائرة انتخابية واقترحنا تفعيل مشروع هذا القانون والسير فيه".