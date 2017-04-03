الحريري التقى كازنوف: لبنان لا يمكنه أن يتحمل هذا الكم من النازحين

اتفقنا مع الجانب السعودي على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية

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LBCI News Lebanon

كرم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمنحه وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور في قصر الإليزيه. وقال هولاند للحريري:" باستطاعتكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا وسنقف دائما الى جانبكم". وشدد هولاند على التزام فرنسا بالمشاركة في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان. من جهته، أعلن الحريري انه وجد مع هولاند خلال فترة رئاسته الدعم الكبير للبنان وقيم التعايش في لبنان التي هي بخطر الآن بسبب الإرهاب، مؤكدا الاستمرار بالنضال من أجل لبنان أفضل.

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​الى ذلك، بحث الحريري مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وبعد اللقاء أشار الحريري الى أن لبنان لا يمكنه أن يتحمل هذا الكم الهائل من النازحين، داعيا المجتمع الدولي الى أن ينظر الى هذا الموضوع بشكل مختلف وأن يستثمر في لبنان لتخفيف تداعيات النزوح.وعن زيارته الاخيرة للسعودية قال الحريري:"اتفقنا مع الجانب السعودي على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية على أن يتم تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة".