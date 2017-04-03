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03 نيسان 2017
03/04/2017 06:46:29
الحريري: اتفقنا مع الجانب السعودي خلال زيارتي للمملكة على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية وسيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة
الحريري: اتفقنا مع الجانب السعودي خلال زيارتي للمملكة على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية وسيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة
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LBCI News Lebanon
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