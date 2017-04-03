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03 نيسان 2017
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الحريري: اتفقنا مع الجانب السعودي خلال زيارتي للمملكة على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية وسيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة

الحريري: اتفقنا مع الجانب السعودي خلال زيارتي للمملكة على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية وسيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودي,الجانب,اتفقنا,الحريري,
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الحريري: اتفقنا مع الجانب السعودي خلال زيارتي للمملكة على انشاء لجنة عليا لبنانية سعودية وسيتم توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة
 
 
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