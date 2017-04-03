بالصور - صيدلي يبيع أدوية مخدّرة مهرّبة...وهذا ما اعترف به!

توقيف صيدلي وشخصين آخرين في الشمال

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشمال,لبنان,توقيف صيدلي وشخصين آخرين في الشمال

LBCI News Lebanon

أوقفت القوى الأمنية صيدلياً وشخصين آخرين في الشمال بجرم بيع أدوية مخدّرة مهرّبة ومنتهية الصلاحية.

وفي التفاصيل، أنه نتيجة لمعلومات توافرت حول قيام أشخاص بنقل وترويج أدوية مخدّرة ومهرّبة ضمن محافظة الشمال، أوقفت- بالجرم المشهود - دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في محلة الميناء - طرابلس، أحد الضالعين وضبطت بحوزته /20/ علبة دواء مهرّبة نوع "ترامادول"، ويدعى: ح . ح. ( مواليد عام 1990، لبناني).

الإعلان

وقامت العناصر بتفتيش منزله الكائن في محلة الزاهرية، حيث عُثر في داخله على /3040/ حبة من الدواء المذكور، واعترف بأن مصدر هذه الأدوية هو أحد أقاربه ويعمل صيدلي، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1980، لبناني).

ومن خلال التحريات والاستقصاءات، تبيّن أن هذا الصيدلي يملك مستودعاً كبيراً في الزاهرية وصيدلية في العيرونية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور أحد مفتشي وزارة الصحة العامة، قامت قوة من الشعبة المذكورة بمداهمة المستودع والصيدلية، حيث ضبطت كميات كبيرة - تُقدّر بحمولة شاحنة كبيرة وبمبلغ حوالي /700/ ألف دولار أميركي- من الأدوية المهرّبة وغير المرخّصة والممنوعة من التداول، والتي تستخدم في علاج بعض الأمراض المزمنة (كالصرع والضغط والأعصاب وسيلان الدم والسرطان والروماتيزم والسكري والربو والزهايمر)، بعضها محفوظ بطريقة غير صحيّة وبعضها الآخر منتهي الصلاحية، إضافةً إلى ضبط كميات من المتممات الغذائية والحبوب المقويّة جنسيّاً.

بالتحقيق معه اعترف بما يلي:

- لا يملك ترخيصاً قانونياً بمستودع الأدوية.

- لا يملك ترخيصاً بتخزين الأدوية والمتممات الغذاية وغيرها.

- تخزين الأدوية بطريقة غير صحيحة، وبخاصة دواء "الأنسولين".

- شراء أدوية مهرّبة من تجّار في بيروت (العمل جارٍ لتوقيفهم)، وبيعها للصيدليات في محافظة الشمال، وذلك عبر الهاتف، وتوزيعها بواسطة عامل الصيدلية وهو أحد أقاربه، ويدعى: س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) الذي اعترف بما نسب إليه، وأوقف أيضاً.

وتمّ ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون الثلاثة مكتب مكافحة الجرائم المالية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.