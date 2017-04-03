رعد: نحن في ربع الشوط الأخير

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "رفض فرض أي ضرائب على الموظفين والفقراء وذوي الدخل المحدود"، لافتا الى أن الضرائب يجب أن تفرض على من يمتلك قدرة على تحقيق الأرباح.وأوضح أن "ما تم التوافق عليه مع أكثر الكتل النيابية هو أن يتم فرض الضرائب على من عنده أرباح، أما من لا يقدر أن يكفي عائلته فيجب على الدولة أن تدفع له"، مشددا في الوقت نفسه على "اعتبار زيادة الرواتب للموظفين والأجراء والمستخدمين والمتقاعدين حقا مشروعا يجب أن يصلهم بأقرب وقت ممكن".وكرر رعد موقفه من قانون الإنتخاب قائلا: "إن النسبية مع الدائرة الواحدة هي أفضل الصيغ لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الإنتحابات لتأخذ حصتها بقدر حجمها"، لافتا إلى أن "كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها ستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما".وقال: "إن فريقا وازنا في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن، وخلال أيام إذا صدقت النوايا سيتم الإنتهاء من القانون الإنتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه".