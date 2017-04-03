وزيرة الدفاع الايطالية تفقدت كتيبة بلادها في اليونيفيل

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا وسبل تطويرها مع وزير الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي.
عون نوه بدور القوة الايطالية العاملة في اطار القوات الدولية اليونيفل العاملة في جنوب لبنان وتضحيات عناصرها.
الى ذلك، التقى عون امين عام "حركة مواطنون ومواطنات في الدولة" الوزير السابق شربل نحاس.
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