تقارير نشرة الاخبار 03 نيسان 2017 03/04/2017 08:15:00 أمن المطار موضوع برنامج توأمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

فنيانوس شدد على أنّ أولوية العمل هي رفع مستوى تطبيق قواعد السلامة العامة في المطار

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LBCI News Lebanon

شدد وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس على أنّ أولوية العمل حاليا في الوزارة هي رفع مستوى تطبيق قواعد السلامة العامة في المطار. وكشف فنيانوس خلال إفتتاح ورشة العمل المشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي حول أمن وسلامة الطيران وتأمين سلامة المسافرين في مقر شركة طيران الشرق الأوسط، عن نيّته تأليف الهيئة العامة للطيران المدني وإعداد دراسة لإنشاء مفتشيات لمراقبة الحركة الجوية وعلى الأرض. الإعلان

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