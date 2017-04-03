أمن المطار موضوع برنامج توأمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

شدد وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس على أنّ أولوية العمل حاليا في الوزارة هي رفع مستوى تطبيق قواعد السلامة العامة في المطار.
وكشف فنيانوس خلال إفتتاح ورشة العمل المشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي حول أمن وسلامة الطيران وتأمين سلامة المسافرين في مقر شركة طيران الشرق الأوسط، عن نيّته تأليف الهيئة العامة للطيران المدني وإعداد دراسة لإنشاء مفتشيات لمراقبة الحركة الجوية وعلى الأرض.
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