بالفيديو- مارك زوكربيرغ يمارس الرياضة بمشاركة ابنته!

نشر زوكربيرغ مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية برفقة ابنته ماكسيما.

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LBCI News Lebanon

نشر مؤسس فايسبوك مارك زوكربيرغ مقطع فيديو على صفحته الخاصة يظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية برفقة ابنته ماكسيما.



وكان زوكربيرغ يحمل طفلته البالغة من العمر 16 شهرًا على ظهره خلال القيام بالتمارين وأرفق الفيديو بتعليق ذكر فيه أن ابنته تطلب منه القيام بالمزيد من التمارين في كل مرة يتوقف فيها، مشيرًا إلا أنها مدربة رياضية صارمة.

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وتلقى مارك عدداً كبيراً من التعليقات الإيجابية من محبيه في حين نبّهه البعض إلى خطورة مشاركة ابنته في التمارين بسبب وضعيتها على ظهره.