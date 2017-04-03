أخبار دولية
03 نيسان 2017
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الإرهاب يضرب في روسيا...ورعب في محطات المترو

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قتل عشرة أشخاص وأصيب وعدد من الجرحى في انفجار وقع في محطة مترو سينايا بلوشتشاد في سان بطرسبورغ الروسية، وسجلت كاميرات المراقبة في المترو صورا للمشتبه به في تنفيذ التفجير.
 
واكدت السلطات الرسمية الروسية، أن انفجارا واحدا وقع في المدينة تزامنا مع تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما ذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق عن وقوع انفجارين في المدينة.
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وتحقق السلطات الروسية في "عمل ارهابي" بعد الانفجار، إذ قالت لجنة التحقيق الروسية في بيان "تم فتح تحقيق حول عمل ارهابي"، موضحة ان المحققين سيبحثون "كل الفرضيات الاخرى المحتملة".
 
وفي التفاصيل، وقع الانفجار في موقع واحد بين (محطتين) لدى وصول القطار لمحطة معهد التكنولوجيا من محطة سينايا (بلوشتشاد).
 
وفيما أقفلت الشرطة الروسية كل محطات المترو، افادت وسائل إعلام روسية عن العثور على عبوة أخرى كانت معدة للتفجير في مترو سان بطرسبورغ.
 
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