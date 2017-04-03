تناولوا اللوز للتخلص من الشعور بالخمول بعد وجبة الغداء!

يساعد اللوز في تنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي يجعل عملية الهضم أبطأ مجنبًا بذلك هبوط مستوى السكر بشكل مفاجئ وبالتالي الشعور بالخمول.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السكر, وجبة الغداء, طعام,اللوز,يساعد اللوز في تنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي يجعل عملية الهضم أبطأ مجنبًا بذلك هبوط مستوى السكر بشكل مفاجئ وبالتالي الشعور بالخمول.

LBCI News Lebanon

يشعر معظم الناس بالخمول وفقدان النشاط فورًا بعد الإنتهاء من تناول وجبة الغداء وذلك بسبب تدنّي مستويات السكر في الدم جراء عملية الهضم.



وأعلنت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة بوردو الأميركية أن تناول اللوز يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي يجعل عملية الهضم أبطأ مجنبًا بذلك هبوط مستوى السكر بشكل مفاجئ.

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ويعتقد الباحثون أن اللوز نافع في هذا المجال لاحتوائه على نسب عالية من الألياف ومن الدهون الصحية.



وأجرى الباحثون الإختبار على 86 شخصاً يعانون من السمنة وتم تقسيهم إلى مجموعتين، الأولى تتناول اللوز خلال وجبة الغداء والثانية تتناول طعاماً خالياً من اللوز.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز على وجبة الغداء سجلوا نتائج أفضل في حل تمارين للذاكرة خضعوا لها مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا اللوز.