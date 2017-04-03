بالصورة: موقع إباحي شهير يخدع المستخدمين في الأول من نيسان... ماذا فعل بهم؟

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قام الموقع الإباحي الشهير Pornhub بتمرير خدعة أو كذبة على المستخدمين في الأول من نيسان الجاري جعلت قسماً كبيراً منهم يصاب بصدمة.وقد تفاجأ الرواد بإشعار من الموقع، يظهر على الشاشة بعد النقر على المادة الإباحية التي يريدون مشاهدتها، شكر من خلالها المستخدمين على مشاركة هذه المادة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.والملفت هو أن الموقع ذكر أيضاً في هذا الإشعار أنه لا حاجة الى أن يقوم الرواد بمشاركة المواد الإباحية على الانترنت بطريقة يدوية، بل إنه تمّ إدخال ميزة جديدة تقوم بهذه الخطوة تلقائياً.