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03 نيسان 2017
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روسيا اليوم: التفجيران في مترو سان بطرسبورغ تزامنا مع تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المدينة

روسيا اليوم: التفجيران في مترو سان بطرسبورغ تزامنا مع تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المدينة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مترو,التفجيران,اليوم,روسيا,
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روسيا اليوم: التفجيران في مترو سان بطرسبورغ تزامنا مع تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المدينة
 
 
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