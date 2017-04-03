بالفيديو: ممثل كوميدي يتلقى لكمة على المسرح... لن تصدّقوا من صفعه!

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انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي فيديو صادم لكوميدي أميركي أحضر معه حيوان الكنغر الى المسرح، وقد اعتبر البعض أن هذه الخطوة هي "إساءة للحيوان".والملفت هو أن الكوميدي مايك إيبس، صدم المشاهدين في ديترويت يوم الجمعة بعدما أقدم على هذه الخطوة، إلا أنه هرب عن المسرح بعدما قام الحيوان بتوجيه له لكمة على وجهه.وقد لاقت خطوة الممثل، البالغ من العمر 47 عاماً، هذه انتقادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد ردود فعل المعجبين الغاضبة، حاول مايك ايبس الاعتذار من خلال نشر شريط فيديو ظهر فيه وهو يقوم بإطعام حيوان كنغر آخر.