بالفيديو: على الرغم من أنها رمت عليه البنزين... هكذا سرق سيارتها!

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حاولت سيدة أن تمنع رجلاً من سرقة سيارتها من خلال رش مادة البنزين عليه عندما كانت تقوم بتعبئة سيارتها بالوقود على إحدى المحطات.وتقوم الشرطة في ولاية ماساتشوستس الأميركية بملاحقة رجل يدعى وليام تيجى، 32 عاماً، للاشتباه بتورطه في عملية سرقة سيارة السيدة ليلة السبت الفائت.وقد قامت الشرطة بنشر شريط فيديو، التقطته عدسات كاميرات المراقبة، على حسابها على تويتر ظهرت فيه السيدة وهي تقوم برش السارق بمادة البنزين كي تمنعه من سرقة السيارة قبل أن يفرّ ويسحب المرأة معه سنتيمترات عدة.ويذكر أنه تمّ نقل المرأة إلى المستشفى كإجراء وقائي، وتقول الشرطة إن اصاباتها كانت طفيفة.والملفت هو أن الشرطة تمكّنت بعد حوالي 90 دقيقة من تعقّب السيارة إلا أنها لم تتمكن من القبض على المشتبه به.اليكم فيديو الحادثة: