فتحت علبة من الطعام لتجد أمرًا شديد الغرابة!

ابتاعت سيدة علبة من الفاصوليا السوداء فتفاجئت بوجود حبة واحدة من الفاصوليا بداخلها.

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LBCI News Lebanon



ابتاعت سيدة أسترالية علبة من الفاصوليا السوداء لتقوم بطهيها لوجبة الغداء فتفاجئت بوجود حبة واحدة من الفاصوليا بداخلها.



ولم تلاحظ السيدة أنّ هناك خللاً في العلبة التي اختارتها لأن وزنها كان شبيهًا للعلب الأخرى واكتشفت من بعدها أنها مليئة بالسائل الذي يكون عادة داخل علبة الفاصوليا.

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ونشرت السيدة صورة العلبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك حيث اتّهمها بعض المستخدمين بأنها تقوم بخدعة ما.



وتوجّهت الشركة المصنّعة للطعام بالإعتذار من السيدة عن ما حصل لها ووعدت بفتح تحقيق لمعرفة السبب وراء هذا الخطأ.



وقالت السيدة في مقابلة لها إنها لا تعلم إذا أغضبها الأمر أو وجدته مضحكًا وأضافت أنها تمكّنت من تحضير وجبة الغذاء لأنها قامت بشراء علبتين في وقتها.