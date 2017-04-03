خطوات يجب أن يقوم بها الثنائي... بعد ممارسة الجنس!

الإعلان

ممارسة الجنس هي خطوة حميمة يقوم بها الزوجان للتعبير عن الحب وتلبية رغباتهما وتعزيز العلاقة.والملفت هو أن هذه الخطوة تكمن في صلب كل علاقة إذ إنها أساسية لاستمراريتها، وبالتالي ما يتبع هذه الممارسة من خطوات رومانسية وعاطفية هو أمر ضروري للشعور بالاسترخاء والرضا.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي عادات على كل ثنائي أن يقوم بها بعد ممارسة الجنس، لتمتين العلاقة.- الاستحمام سوياً: إن الاستحمام مع الشريك بعد ممارسة الجنس هو خطوة رومانسية جداً للحفاظ على الاتصال به والشعور بالرضا بشكل أكبر. إن هذه الخطوة ستحافظ على مستوى عالٍ من هرمون الأوكسيتوسين.-المعانقة: هذه الخطوة ليست رومنسية فقط، بل إنها أيضاً وسيلة مهمة للبقاء على الاتصال بين الشريكين. إن معانقة الشريك بين الذراعين تظهر له مدى التقدير الكبير له.-الحفاظ على الاتصال بالعين: يشير الخبراء الى أهمية الاتصال النظري بين الزوجين بعد ممارسة الجنس، لأن هذه الخطوة مهمة جداً لتقوية الارتباط بين الشريكين.