لماذا يجب على الأهل الإحتفاظ بأسنان أطفالهم بعد سقوطها؟

من الضروري الإحتفاظ بأسنان الحليب لأنها تُعتبر مصدراً رئيسياً للخلايا الجذعية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاج, مرض مزمن, الخلايا الجذعية,أسنان الحليب ,من الضروري الإحتفاظ بأسنان الحليب لأنها تُعتبر مصدراً رئيسياً للخلايا الجذعية

LBCI News Lebanon

عندما يصبح الأطفال بعمر معيّن، تسقط عادة أسنان الحليب حتى تحل مكانها الأسنان الدائمة.



وأظهرت دراسة أنه من الضروري الإحتفاظ بأسنان الحليب لأنها تُعتبر مصدراً رئيسياً للخلايا الجذعية.



الإعلان

ومن أهمية الخلايا الجذرية قدرة استخدامها كعلاج لعدد كبير من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تصيب الشخص لأنه باستطاعتها أن تجدد نفسها باستمرار. ومن أهمية الخلايا الجذرية قدرة استخدامها كعلاج لعدد كبير من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تصيب الشخص لأنه باستطاعتها أن تجدد نفسها باستمرار.



وتساعد أيضًا الخلايا الجذرية في استبدال الأنسجة المتضررة في الجسم.



وبالإمكان الإحتفاظ بالأسنان لسنين طويلة إذا تمّ حفظها وفق الشروط الضرورية في سائل النيتروجين.