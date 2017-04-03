لماذا يجب على الأهل الإحتفاظ بأسنان أطفالهم بعد سقوطها؟

عندما يصبح الأطفال بعمر معيّن، تسقط عادة أسنان الحليب حتى تحل مكانها الأسنان الدائمة.
وأظهرت دراسة أنه من الضروري الإحتفاظ بأسنان الحليب لأنها تُعتبر مصدراً رئيسياً للخلايا الجذعية.
ومن أهمية الخلايا الجذرية قدرة استخدامها كعلاج لعدد كبير من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تصيب الشخص لأنه باستطاعتها أن تجدد نفسها باستمرار.
وتساعد أيضًا الخلايا الجذرية في استبدال الأنسجة المتضررة في الجسم.
وبالإمكان الإحتفاظ بالأسنان لسنين طويلة إذا تمّ حفظها وفق الشروط الضرورية في سائل النيتروجين.
وهناك مراكز طبية متخصصة لحفظ أسنان الأطفال ولا يجب تركها مخزنة داخل علبة في المنزل.