بالفيديو: طقوس غريبة جداً... وضع رضيعاً داخل بطن حيوان!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بشريط فيديو لإحدى الطقوس الغريبة، إذ ظهر فيه رجل يقوم بوضع طفل حديث الولادة داخل معدة حيوان وكانت يداه ملطخة بالدماء.والملفت هو أن هذا الشريط بدأ عندما ظهر الرجل وهو يحمل الطفل ويضعه داخل ما ظهر بداية وكأنه حقيبة سوداء كبيرة. إلا أنه سرعان ما تبيّن أنها ليست مجرّد حقيبة بل هي معدة حيوان، قد يكون بقرة أو حصان، وقد كانت ضلوعه واضحة وظاهرة جداً.ويجب التنويه الى أن الرجل أغلق معدة الحيوان لمدة حوالي 10 ثوانٍ وذلك بعدما وضع الطفل داخلها.ومن خلال الشريط، يمكن سماع صوت هتافات الحاضرين بعدما تمّ إعادة فتح المعدة وحمل الرضيع.اليكم الشريط: