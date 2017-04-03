قاووق: الايام المقبلة حاسمة بمسار القانون الانتخابي الجديد

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أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الايام المقبلة حاسمة في مسار القانون الانتخابي الجديد، معتبرا أن المهل القانونية باتت ضيقة ولبنان يقترب من الفراغ والمخاطر.وأشار قاووق الى أن "الاولوية اليوم هي لتجنب وقوع البلد في الفراغ وحماية وإنقاذ لبنان من الاسوأ"، معتبرا أنه "لا سبيل الى ذلك الا بتقديم التنازلات من جميع الاطراف للوصول الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل".ورأى قاووق ان "تزايد الهجمة الاعلامية وتجدد العقوبات على حزب الله سببه قوة الحزب وتعاظم انتصاراته في شتى ميادين المواجهة، وهذا ما يقلق اسرائيل واميركا والسعودية"، لافتا الى ان "العقوبات ليست جديدة على الحزب ولن تغير بموقفه او تضره بشيء".ولفت الى أن "مشروع اسقاط سوريا بعد ست سنوات قد فشل، ومشروع الاستعانة بداعش والنصرة لاسقاطه قد فشل، ولكن محور اعداء سوريا منزعجون من ذلك ومن دور حزب الله الفاعل والحاسم في اسقاط المشروع".