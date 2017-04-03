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03 نيسان 2017
03/04/2017 10:15:53
الرئاسة الفرنسية قررت تكرّم الرئيس سعد الحريري بمنحه وسام...لو قرار التكريم عندكم، مين بتكرموا؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ أنا_بكرم
الرئاسة الفرنسية قررت تكرّم الرئيس سعد الحريري بمنحه وسام...لو قرار التكريم عندكم، مين بتكرموا؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ أنا_بكرم
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LBCI News Lebanon
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