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03 نيسان 2017
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الرئاسة الفرنسية قررت تكرّم الرئيس سعد الحريري بمنحه وسام...لو قرار التكريم عندكم، مين بتكرموا؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ أنا_بكرم

الرئاسة الفرنسية قررت تكرّم الرئيس سعد الحريري بمنحه وسام...لو قرار التكريم عندكم، مين بتكرموا؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ أنا_بكرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,تكرّم,قررت,الفرنسية,الرئاسة,
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الرئاسة الفرنسية قررت تكرّم الرئيس سعد الحريري بمنحه وسام...لو قرار التكريم عندكم، مين بتكرموا؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ أنا_بكرم
 
 
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