هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة غبريال بو راشد؟ هكذا أصبحت اليوم...

اختارت ملكة جمال لبنان السابقة غبريال بو راشد الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء، فبعد زواجها من سام عسّاف انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة للاستقرار هناك.
واللافت أنّ غبريال أنجبت صبياً عام 2011 أسمته روبين وفتاة عام 2012 تُدعى أليكسيا.
وبعد جولة سريعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنّ غبريال تهوى ركوب الدراجات النارية، كما أنّ لعائلتها الجزء الأكبر من حياتها بحسب ما أظهرت الصور التي كانت قد نشرتها عبر انستغرام.
إليكم أبرز الصور:
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