هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة غبريال بو راشد؟ هكذا أصبحت اليوم...

الإعلان

#nationalarchives #عيشي_بلادي #spiritoftheunion #nationalday #UAE A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabrielle_bourached) on Nov 29, 2016 at 11:53pm PST

#family A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabrielle_bourached) on Oct 19, 2016 at 12:11am PDT

All about #family, all about #love A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabrielle_bourached) on Oct 2, 2016 at 1:40pm PDT

#LOH #harleygirls #ladiesofharley #dubai A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabrielle_bourached) on Mar 6, 2016 at 9:51am PST

اختارت ملكة جمال لبنان السابقة غبريال بو راشد الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء، فبعد زواجها من سام عسّاف انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة للاستقرار هناك.واللافت أنّ غبريال أنجبت صبياً عام 2011 أسمته روبين وفتاة عام 2012 تُدعى أليكسيا.وبعد جولة سريعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنّ غبريال تهوى ركوب الدراجات النارية، كما أنّ لعائلتها الجزء الأكبر من حياتها بحسب ما أظهرت الصور التي كانت قد نشرتها عبر انستغرام.إليكم أبرز الصور: