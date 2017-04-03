بالفيديو: إليكم أصغر قائد أوركسترا في العالم!

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أذهل طفل يُدعى ماثيو سميث يبلغ من العمر 11 عاماً الناس بقدرته الخارقة على قيادة أوركسترا تتألف من 75 موسيقياً وعازفاً.وقد قدم طالب المدرسة الابتدائية معزوفة مدّتها 9 دقائق أمام جمهور ضمّ 1300 شخص في قاعة الحفلات الملكية في نوتنغهام، انكلترا الأحد الفائت.يُشار إلى أنّ والدة الطفل بيفيرلين ريلي هي التي صورت الفيديو من خلال هاتفها الخلوي.واللافت أنّ موهبة هذا الصبي الفريدة اكتُشفت منذ 4 سنوات تقريباً عندما رأى عازفين للكمان في كنيسة العنصرة وقال لوالدته حينها إنّه يريد أنّ يُصبح موسيقياً.في سياق ذلك قالت والدة الطفل إنّها تفاجأت عندما رأت ابنها يضع أصابعه في المكان الصحيح على الكمان وهو يحمله للمرة الأولى في حياته. وقد اعتبرت الأمّ أنّ ابنها ماثيو يحمل الموسيقى في مسامه.وقد اعتبر الطفل بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّه قائد الاوركسترا الأصغر في بريطانيا.إليكم الفيديو: