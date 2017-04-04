بالصورة: في هذه الغرفة ولأكثر من عقد من الزمن... احتجزها كرهينة للاستعباد الجنسي

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نتشرت على الانترنت صورة لغرفة صغيرة سجن فيها رجل سيدة تعاني من صعوبات في التعلّم حيث استخدمها كرهينة جنسية لحوالي عقد من الزمن.وقد قام الرجل كيث بيكر، 61 عاماً، بإغراء السيدة بالشوكولاتة كمكافأة لها عندما تُلبي طلباته، منها قيام مجموعة من الرجال الذين تمّ تصويرهم وهم يدخلون الى هذه الغرفة بإساءة معاملتها.ويذكر أنه تمّ إعادة تزيين هذه الغرفة الضيقة منذ ذلك الحين، إلا أن أرضيتها كانت عارية إضافة الى أنها لم تكن موصولة بالإنارة أثناء سجن السيدة داخلها.والملفت أن بيكر قام بتصوير عشرات الرجال المجهولي الهوية وهم يقومون باغتصاب المرأة في هذا السجن الجنسي في مقاطعة أرماه- أيرلندا الشمالية، من ثمّ "مكافأتها" بعلب من الشوكولاتة والحلويات إذا لبّت رغبات الزبائت بشكلٍ جيّد.ولفتت بعض المصادر الى أن هذه السيدة قالت للشرطة إنها كانت تفعل ما يطلبه منها بيكر لأنها كانت خائفة منه ولأنه كان يعطيها الحلويات.وقد قام بيكر وزوجته كارولين، 54 عاماً، بمنع السيدة من مغادرة الغرفة من خلال نزع مقبض الباب.وقد التقى بيكر بضحيته في بريطانيا فدعاها وأقنعها بزيارة أيرلندا الشمالية. وقد أعلن زوجها عن اختفائها في عام 2004 ويبدو أنها لم تترك أي أثر لها، كما أنها لا تملك القدرات العقلية للهروب.ومن المقرر أن يتم الحكم على الزوجبن يوم الثلاثاء في قائمة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت فى منزلهما.ويذكر أنه بعدما وجدت الشرطة أشرطة فيديو لرجال مجهولي الهوية وهم يمارسون الجنس مع الضحية، اشتبه المحققون أن بيكر كان "يعرضها للبيع" عبر الانترنت.ويجب التنوبه الى أنه تمّ إنقاذ الضحية، التي يعتقد أنها في الأربعينات، بعدما قامت سيدة أخرى تعاني أيضاً من صعوبات في التعلم، بدق ناقوس الخطر.