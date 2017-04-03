اكتشاف بقايا هرم شيد قبل 3700 عام في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف بقايا هرم شيد قبل 3700 عام "في حالة جيدة" في منطقة دهشور الأثرية بالجيزة .

ويعود الهرم الذي اكتشفه أثريون مصريون إلى الأسرة الفرعونية الثالثة عشر (1802-1640 قبل الميلاد) وعثر عليه في جبانة دهشور بالقرب من الهرم المنحني للملك سنفرو، مؤسس الاسرة الفرعونية الرابعة (2600 عام قبل الميلاد) ووالد الفرعون خوفو الذي شيد أكبر أهرامات الجيزة الثلاثة.

وأكدت وزارة الآثار في بيان أن "الجزء المكتشف من الهرم في حالة جيدة من الحفظ، مضيفة أن "البعثة سوف تستكمل أعمال الحفر بالموقع خلال الفترة المقبلة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه".

وأوضحت الوزارة أن "بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوى سطح الأرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب".