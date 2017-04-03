لا تقتربوا هذه الجزيرة في الهند...سكانها يقتلون كلّ زائر!

ويشتهر سكان جزيرة سانتينيل وهم أفراد قبيلة بتشكيلهم خطراً على زوار الجزيرة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعتداء, قبيلة, الهند, المحيط الهندي, سانتينيل,جزيرة,ويشتهر سكان جزيرة سانتينيل وهم أفراد قبيلة بتشكيلهم خطراً على زوار الجزيرة

LBCI News Lebanon

انتشر فيديو على موقع يوتيوب نال أكثر من مليوني مشاهدة لسكان جزيرة سانتينيل الواقعة في المحيط الهندي.



ويشتهر سكان الجزيرة وهم أفراد قبيلة بتشكيلهم خطراً على زوار الجزيرة إذ يقومون بالإعتداء على كل شخص يحاول الإقتراب منهم.

الإعلان



وفي عام 2006 ، قام أفراد القبيلة بقتل صيادين اقتربا من الجزيرة خلال رحلة صيد كانا يقومان بها.



ويعمد أفراد القبيلة على رمي السهام والحجارة على الطائرات الي تقترب من الجزيرة.



ولم يتمكّن الباحثون من احصاء عدد سكان الجزيرة الفعلي بسبب عدائيتهم ويعتقدون أن القبيلة تضم بين 40 و500 شخصًا.



وحاولت الحكومة الهندية زيارة هذه الجزيرة وسكّانها بهدف إجراء الدراسات والإستطلاعات إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.



وكانت منظمة " survival international" قد أعلنت أن هذه القبيلة معرّضة لخطر الإنقراض إذ إن أفرادها لم يواكبوا التطوّر منذ أن سكنوا الجزيرة وأضافت أنه من المحتمل أن يقضون جراء وباء قد يصيبهم جميعًا.