الإفراط في شرب الكحول قد يُلحق الأذى بطفلك... حتى قبل الحمل!

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وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتناولن الكحول قد تلحقن الضرر بأطفالهن حتى قبل الحمل.وحذّرت دراسة جديدة من جامعة روتجرز من أن الأمهات اللواتي تستهلكن كميات كبيرة من الكحول هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من نسبة عالية من السكر في الدم، إضافة الى أن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى هؤلاء الأطفال عندما يصبحون بالغين.وقد قام الباحث الرئيسي في هذه الدراسة البروفيسور ديباك ساركار بفحص على الفئران لمعرفة كيفية تأثير استهلاك الكحول على النسل حتى لو لم يتم استهلاكها خلال فترة الحمل.وأوضح البروفيسور ديباك أن آثار شرب الكحول أثناء الحمل على الجنين معروفة جيداً، وهي تتمثّل بالعيوب الخلقية ومشاكل على صعيد التعلّم والسلوك.واكتشف البروفيسور ديباك، مدير برنامج أبحاث الغدد الصماء في جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، أن الجرذان التي استهلكت الكحول قبل الحمل ظهر على نسلها علامات متعددة غير طبيعية في وظيفة الجلوكوز.كما أشارت الدراسة أيضاً الى أن استهلاك الكحول قبل الحمل يزيد من علامات الالتهاب في أنسجة البنكرياس.ويجب التنويه الى أن كمية الكحول المدروسة في هذه الدراسة تتمثل باستهلاك ما يعادل 4 كؤوس أو أكثر في حوالي ساعتين من الوقت.