نار الغيرة تُشعل قلب زوجة راغب علامة... من هي هذه المرأة؟

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تناقلت مواقع إخباريّة صورة من فيديو كليب الفنان راغب علامة "شفتك اتلخبط" يظهر فيها مع الممثلة التي شاركته تمثيل الفيديو.وسبب تناقل المواقع لهذه الصورة هو لأنّ زوجته مُصمّمة المجوهرات جيهان علامة كانت قد نشرت مقطعاً من الفيديو كليب من باب الفكاهة على انستغرام إذ علّقت عليه بالقول "لا أريد أن أرى هذا" مع هاشتاغ "ممنوع اللمس" و"هو لي".واعتبر الكثيرون أنّ جيهان علامة أعربت عن غيرتها على زوجها النجم اللبناني راغب علامة بطريقةٍ طريفة.ويُذكر أنّ راغب علامة يظهر في الصورة وهو يحتضن عارضة الأزياء في مشهد رومانسي.وبسبب ميزة الخصوصية التي يتمتع بها حساب جيهان على انستغرام لا يمكننا تأكيد تعليقها على المنشور خصوصاً وأنّ بعض المواقع ذكرت أنّ زوجة علامة حذفت الصورة لاحقاً.