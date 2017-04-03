نفذوا عمليات سلب وتهديد وفرض خوة...

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 21/3/2017 ادعى المواطن م. ع. أمام فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ المدعو م. ش. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم محاولة سلب وشهر بندقية نوع "بومب أكشن بوجهه" وتهديده بالقتل بحال لم يسلّمه محفظته، إلاّ أن المدّعي تمكن من الفرار من أمامه.ونتيجةً للتحريات، تبيّن لعناصر هذه الفصيلة، بأن المدّعى عليه مطلوب للقضاء، وهو من أصحاب السمعة السيئة لجهة تعاطي المخدرات وفرض خوّة.وبتاريخ 1/4/2017 ونتيجة للمتابعة، تمكن عناصر الفصيلة المذكورة من توقيفه بعد مداهمة منزله الكائن في محلة حي السلّم، حيث كان برفقة شقيقه - ع. (مواليد عام 1985)، الذي أوقف أيضاً للإشتباه بقيامه بأعمال السلب، إضافةً إلى توقيف فتاتين كانتا داخل المنزل، بجرم تعاطي مخدرات، وهما:و. س. (مواليد عام 1999، مصرية)، م. م. (مواليد عام 1992، سورية)كما ضُبِطَ بحوزته كمية من حشيشة الكيف ودفتر "لف" سجائر، إضافةً إلى ضبط البندقية المستخدمة، وتبيّن أن بحقه قرار حبس لمدة ستة أشهر، وبحق المدعوة و. س. بلاغ بحث وتحرٍ بأنها مفقودة.وأودع الموقوفون والمضبوطات، تباعاً: مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وذلك للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص."