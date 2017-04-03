توفيا بعد 70 عاماً من الزواج في اليوم نفسه وعلى بعد أمتار!

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توفي زوجان قضيا أكثر من 70 عاماً سوياً بفارق دقائق معدودة فقط وهما يبعدان عن بعضهما البعض 4.8 كيلومترات فقط.وفي التفاصيل، توفي ويلف روسيل عن عمر الـ 93 عاماً في دار العناية Magna في ليسترشير الانجليزية، يوم الأربعاء الماضي الساعة 6:50 صباحاً، بعد معاناة مع الخرف لدرجة أنّهم لم يستطعوا التعرف على زوجته في أيامه الأخيرة.أمّا فيرا البالغة من العمر 91 عاماً فقد توفيت في مستشفى قريب من دار العناية حيث كان زوجها والسبب مرضها نتيجة عدم تعرّف زوجها عليها.وقد قالت حفيدتهما ستيفاني ويلش لـ Leicester Mercury: "لقد تم تشخيص مرض جدي بالخرف منذ عام تقريباً ما اضطره الانتقال إلى دار العناية وعندما ذهبت جدتي لتراه أصيبت بالصدمة لأنّهم لم يتعرّف إليها وقد سبب لها ذلك أزمة صحية فتدهورت حالتها."يُشار إلى أنّ ويلف تعرّف على فيرا حين كان في الـ 18 من عمره فيما كانت تبلغ هي 16 عاماً.