الجميل من زحلة: قانون بكركي توافق عليه الجميع فلماذا التنكر له؟

نظم حزب الكتائب احتفالا في الكلية الشرقية في زحلة تحت شعار "على تضحياتكم شاهدون" لتكريم مقاتلي المدينة الذين صمدوا في وجه الحصار سنة 1981.

وشارك بالاحتفال رئيس الحزب النائب سامي الجميل وعقيلته كارين حيث أكد أن "هذا اللقاء مختلف عن غيره وله رهبته أمام أبطال ضحوا بأنفسهم، ولولاهم لما كنا موجودين".

وقال: "اليوم نريد ان نشهد للحقيقة ولقناعاتنا وتضحياتكم وتضحيات شهدائنا، ونشدد على ان أي تخط لإرادة الشعب اللبناني سنقف ضده، ولو منفردين، وأي محاولة للمس بلبنان وسيادته سنقف ضدها، وضد أي محاولة لسرقة أموال اللبنانيين، وأي تخط لنظامنا الديموقراطي أو محاولة لتدمير لبنان الحلم الذي ضحى من اجله شهداؤنا سنقف ضدها ولو منفردين.

واعتبر أن "معيار النجاح هو عندما يكون لبنان بخير ونحقق مصلحة الشعب اللبناني ونبني دولة سيدة حرة مستقلة متطورة ديموقراطية وليس المعيار عدد النواب والوزراء الذين نحصل عليهم".

ودعا الجميل من زحلة الى "الاسراع في اقرار قانون انتخابي عادل ليتمكن اللبنانيون من محاسبة من اخطأ بحقهم ويساعد من يرغب في التغيير، ويملك رؤية لمستقبل لبنان وبناء دولة سيدة حرة مستقلة ان يصلوا الى الندوة البرلمانية للدفاع عن حقوقه".

وأضاف: "ما دام الجميع اليوم يتحدث عن النسبية، هنالك قانون تم التوافق عليه من جزء كبير من الاحزاب تحت رعاية بكركي، يقوم على النسبية وفق 15 دائرة ويحافظ على التعددية وحقوق التوافق ويفسح في المجال امام الجميع من كل الطوائف للتمثل داخل المجلس النيابي، فلماذا يتم التنكر له اليوم؟"