أخبار فنية
03 نيسان 2017
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هل سيخوض جيسكار أبي نادر تجربة التمثيل مع نادين الراسي؟

تابعوا لهون وبس غداً الثلاثاء الساعة 9.40 مساءً على LBCI وLDC Lebanon, news ,lbci ,أخبار هشام حداد, لهون وبس,جيسكار أبي نادر,تابعوا لهون وبس غداً الثلاثاء الساعة 9.40 مساءً على LBCI وLDC
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هل سيخوض جيسكار أبي نادر تجربة التمثيل مع نادين الراسي؟
يحلّ رجل الأعمال والممثل جيسكار أبي نادر ضيفاً على حلقة الثلاثاء القادم من برنامج "لهون وبس" مع الإعلامي هشام حداد.

وفي معلوماتٍ خاصة لموقعنا، عرض هشام على جيسكار مجموعة من الصور تضمّ نجمات من الصفّ الأول في لبنان وهنّ نادين نسيب نجيم، سيرين عبد النور، ورد الخال وزوجته السابقة نادين الراسي وطلب منه هشام الاختيار من من بينهنّ يرغب في خوض تجربة تمثيليّة جديدة معها.
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ويُذكر أنّ الممثلة نادين الراسي في الحلقة الماضية من "لهون وبس" رفضت خوض تجربة التمثيل مع جيسكار، فهل سيكون له رأياً مماثلاً؟

تابعوا لهون وبس غداً الثلاثاء الساعة 9.40 مساءً على LBCI وLDC
 
 
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