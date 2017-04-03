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03 نيسان 2017
03/04/2017 11:27:59
هولاند للحريري: باستطاعتكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا وسنقف دائما الى جانبكم وملتزمون بالمشاركة في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان
هولاند للحريري: باستطاعتكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا وسنقف دائما الى جانبكم وملتزمون بالمشاركة في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان
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