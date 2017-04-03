أخبار دولية
03 نيسان 2017
Back

ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو

سلسلة تعديلات على الـ50 يورو Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا,يورو,سلسلة تعديلات على الـ50 يورو
episodes
ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو

تشهد دول منطقة اليورو الـ19 الثلاثاء وضع ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين يورو قيد التداول مع سلسلة تعديلات لضمان حماية أفضل ضد التزوير.

وعرضت الورقة النقدية الجديدة الاثنين في مؤتمر صحافي في باريس وسيتم طبع 6.5 مليارات نموذج منها بينها مليار تولت تنفيذها مطبعة شاماليير قرب كليرمون-فيران.

وستحل الورقة الجديدة تدريجا محل الورقة السابقة من الفئة نفسها، وهي الاكثر استخداما في منطقة اليورو ولم يطرأ عليها اي تعديل منذ أبصرت العملة الموحدة النور في 2002.

وأكد المدير العام للخدمات الاقتصادية في المصرف المركزي الفرنسي جيل فايسيه ان "الورقة السابقة لا تزال صالحة للتداول".

الإعلان
إقرأ أيضاً