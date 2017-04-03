ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو

تشهد دول منطقة اليورو الـ19 الثلاثاء وضع ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين يورو قيد التداول مع سلسلة تعديلات لضمان حماية أفضل ضد التزوير.

وعرضت الورقة النقدية الجديدة الاثنين في مؤتمر صحافي في باريس وسيتم طبع 6.5 مليارات نموذج منها بينها مليار تولت تنفيذها مطبعة شاماليير قرب كليرمون-فيران.

وستحل الورقة الجديدة تدريجا محل الورقة السابقة من الفئة نفسها، وهي الاكثر استخداما في منطقة اليورو ولم يطرأ عليها اي تعديل منذ أبصرت العملة الموحدة النور في 2002.

وأكد المدير العام للخدمات الاقتصادية في المصرف المركزي الفرنسي جيل فايسيه ان "الورقة السابقة لا تزال صالحة للتداول".