آخر الأخبار
03 نيسان 2017
Back

متحدث باسم البنتاغون: واشنطن نفذت أكثر من 70 غارة ضد القاعدة في جزيرة العرب باليمن منذ 28 شباط

متحدث باسم البنتاغون: واشنطن نفذت أكثر من 70 غارة ضد القاعدة في جزيرة العرب باليمن منذ 28 شباط Lebanon, news ,lbci ,أخبار نفذت,واشنطن,البنتاغون,باسم,متحدث,
episodes
متحدث باسم البنتاغون: واشنطن نفذت أكثر من 70 غارة ضد القاعدة في جزيرة العرب باليمن منذ 28 شباط
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً