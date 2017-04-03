حزب الله عن تفجير بطرسبورغ: للوقوف إلى جانب روسيا

دان "حزب الله" "التفجير الذي استهدف عربة مترو في مدينة بطرسبورغ الروسية والذي أدى إلى سقوط عشرات الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء"، مقدما تعازيه "للقيادة في روسيا ولذوي الضحايا وللشعب الروسي بشكل عام بهذه الحادثة الأليمة".

ورأى في بيان، أن "هذه الجريمة التي استهدفت المواطنين العاديين هي حلقة في سلسلة الإجرام الإرهابي الذي يستهدف العالم كله، والذي تحاربه الدولة الروسية في سوريا وفي مناطق أخرى، ما يؤكد على وجوب توحد العالم كله في مواجهة هؤلاء الإرهابيين ومموليهم وحماتهم والمنظرين لفكر الارهاب والاجرام".

وأكد الحزب "الوقوف إلى جانب روسيا شعبا ودولة في هذه المحنة التي لن توهن من العزم الروسي في التصدي لكل أشكال الإرهاب".