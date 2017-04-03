رغم الحفاوة الفرنسية... عين الحريري على بروكسيل

وسامٌ من الإليزيه إلى الرئيس سعد الحريري...

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وسامٌ من الإليزيه إلى الرئيس سعد الحريري، لكن رئيس حكومة لبنان يتطلَّع إلى "وسام في السياسة" يُعطى له من ساحة النجمة...

وسام الرئيس هولاند مهمٌ معنويًا ويعكس التكريم الفرنسي المتواصل من الرئيس رفيق الحريري إلى الرئيس سعد الحريري، وهذا التقليد عبَّر عنه الحضور اللبناني في قصر الأليزيه ممن واكبوا الرئيس رفيق الحريري واستمروا مع الرئيس سعد الحريري: من فريد مكاري إلى نهاد المشنوق إلى باسم السبع إلى غطاس خوري إلى جوني عبدو إلى باسيل يارد، وكأنها رسالة فرنسا الى لبنان مفادها ان الحضور الفرنسي يرتاح إلى هذا الفريق.

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لكن على رغم الحفاوة الفرنسية، فإن الرئيس الحريري عينه على بروكسيل بعد غد الاربعاء، وما يمكن ان يقدمه المجتمع الدولي لتغطية أعباء النازحين السوريين، أما الخميس فشأنٌ آخر.