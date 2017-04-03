الكتائب: متمسكون بقانون الدائرة الفردية

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سأل حزب الكتائب "السلطة السياسية لماذا هذا الصمت المدوي والتعامي غير المسبوق عن استباحة سيادة الدولة"، كما سأل ايضا "اين هو الامن الشرعي واين هي السلطة بأجهزتها الامنية والعسكرية كافة، ولماذا لا تحزم امرها وتنتشر وتتحرك، فارضة هيبة الدولة وحدها من دون سواها على كل شبر من أرض الوطن".واعلن الحزب بعد اجتماعه الدوري تمسكه "بمشروع قانون الدائرة الفردية الذي يضمن صحة التمثيل وعدالته"، كما اعلن "التزامه بمشروع النسبية على اساس الدوائر ال15 الذي اتفق عليه في بكركي، محملا السلطة السياسية مسؤولية الفشل المتمادي في انجاز قانون جديد للانتخابات، وتبعات الاستهتار بأولى اولويات الحياة الديموقراطية في البلاد، وهي حق الشعب في الانتخاب واختيار ممثليه".ودعا الكتائب "السلطة السياسية الى اعتماد الشفافية في معالجتها قضايا المواطنين، وآخرها ملف الكهرباء، بعدما طفت على السطح الاتهامات المتبادلة بين اركان السلطة بالتزوير والمخالفات والصفقات، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حيال تنفيذ خطة الكهرباء من اساسها".وطالب "بكشف مزاريب الهدر والفساد بدل زيادة الاعباء المالية على المواطنين وتحميلهم كلفة فشل المسؤولين في انقاذ قطاع الكهرباء".