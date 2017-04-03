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03 نيسان 2017
03/04/2017 13:08:24
أبي خليل للـLBCI : زيارتي إلى واشنطن تأتي ضمن الجهد التسويقي لدورة التراخيص اللبنانية للتنقيب عن النفط والأميركيون متحمسون للمشاركة في الدورة
أبي خليل للـLBCI : زيارتي إلى واشنطن تأتي ضمن الجهد التسويقي لدورة التراخيص اللبنانية للتنقيب عن النفط والأميركيون متحمسون للمشاركة في الدورة
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