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03 نيسان 2017
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أبي خليل للـLBCI : زيارتي إلى واشنطن تأتي ضمن الجهد التسويقي لدورة التراخيص اللبنانية للتنقيب عن النفط والأميركيون متحمسون للمشاركة في الدورة

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أبي خليل للـLBCI : زيارتي إلى واشنطن تأتي ضمن الجهد التسويقي لدورة التراخيص اللبنانية للتنقيب عن النفط والأميركيون متحمسون للمشاركة في الدورة
 
 
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