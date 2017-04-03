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03 نيسان 2017
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الكابتن جورج...من دكتور في العلوم الإنسانية إلى لاجئ في بلده لبنان! هل يتجرّأ على التغيير؟ بعد قليل في هوا الحرية

الكابتن جورج...من دكتور في العلوم الإنسانية إلى لاجئ في بلده لبنان! هل يتجرّأ على التغيير؟ بعد قليل في هوا الحرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار دكتور,جورج,الكابتن,
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الكابتن جورج...من دكتور في العلوم الإنسانية إلى لاجئ في بلده لبنان! هل يتجرّأ على التغيير؟ بعد قليل في هوا الحرية
 
 
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